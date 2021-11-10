Путин поздравил работников МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел
Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником ветеранов и сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Во все времена МВД по праву считалось ключевым звеном правоохранительной системы России, а сотрудники ведомства всегда были оплотом государственности, не жалея себя защищали Родину и граждан от внутренних угроз, участвовали в решении важнейших общенациональных задач», — отметил глава государства.
Путин поблагодарил руководство, личный состав, гражданский персонал МВД «за четкую и грамотную работу», а ветеранов органов — за профессионализм, мужество и верность долгу.
«Необходимо и дальше повышать эффективность работы, совершенствовать подходы в борьбе с преступностью, особенно в сфере информационных технологий, противодействия экстремизму, незаконной миграции, нелегальному обороту наркотиков», — подчеркнул президент.
Российский лидер пообещал, что государство продолжит делать все для укрепления правовых и социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел и повышения престижа службы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,9 млн+38 058 / сут.
Умерли
38 058+-1 102 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+34 565 / сут.
- В МИД Белоруссии пообещали ответить на агрессию против республики
- Суд отклонил иск россиянина о взыскании миллиарда с Metallica
- Путин поздравил с юбилеем главу центра Гамалеи
- Мурашко предложил привлекать к уголовной ответственности врачей-антипрививочников
- В Белгороде запустили автобусы для инфицированных коронавирусом
- Путин поздравил работников МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел
- СМИ: Канцлер ФРГ Шольц выберет «принцип деревенской дискотеки» в отношениях с Россией
- Netflix объявил о съемках психологической драмы с Александром Петровым
- Антирекорд по COVD-смертности и максимум выздоровлений зафиксированы в РФ
- СМИ: Задержанный в Крыму за шпионаж в пользу СБУ - бывший мэр Симеиза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru