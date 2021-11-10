Путин поздравил работников МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел

«Во все времена МВД по праву считалось ключевым звеном правоохранительной системы России, а сотрудники ведомства всегда были оплотом государственности, не жалея себя защищали Родину и граждан от внутренних угроз, участвовали в решении важнейших общенациональных задач», — отметил глава государства.

Путин поблагодарил руководство, личный состав, гражданский персонал МВД «за четкую и грамотную работу», а ветеранов органов — за профессионализм, мужество и верность долгу.

«Необходимо и дальше повышать эффективность работы, совершенствовать подходы в борьбе с преступностью, особенно в сфере информационных технологий, противодействия экстремизму, незаконной миграции, нелегальному обороту наркотиков», — подчеркнул президент.

Российский лидер пообещал, что государство продолжит делать все для укрепления правовых и социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел и повышения престижа службы.

