Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского

Владимир Путин наградил главу центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга орденом Александра Невского за заслуги в области здравоохранения.

Кроме него почетные звания и госнаграды получили свыше ста медиков.

Ранее сегодня будущий обладатель ордена Александр Гинцбург говорил «Радиоточке НСН», что в связи с преобладанием нового «дельта» штамма ревакцинироваться теперь необходимо чаще – раз в полгода, скоро это будет учтено во всех официальных документах.

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