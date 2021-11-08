Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского

Владимир Путин наградил главу центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга орденом Александра Невского за заслуги в области здравоохранения.



Кроме него почетные звания и госнаграды получили свыше ста медиков.

Ранее сегодня будущий обладатель ордена Александр Гинцбург говорил «Радиоточке НСН», что в связи с преобладанием нового «дельта» штамма ревакцинироваться теперь необходимо чаще – раз в полгода, скоро это будет учтено во всех официальных документах.

