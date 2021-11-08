Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского
8 ноября 202120:37
Владимир Путин наградил главу центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга орденом Александра Невского за заслуги в области здравоохранения.
Кроме него почетные звания и госнаграды получили свыше ста медиков.
Ранее сегодня будущий обладатель ордена Александр Гинцбург говорил «Радиоточке НСН», что в связи с преобладанием нового «дельта» штамма ревакцинироваться теперь необходимо чаще – раз в полгода, скоро это будет учтено во всех официальных документах.
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8 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru