Путин поздравил россиянок с 8 Марта. ВИДЕО

«Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире», — цитирует Владимира Путина RT.

Президент обратил внимание на то, что женщины «непостижимым образом» все успевают – достигают успехов в работе или в учебе, берегут домашний уют и при всем этом остаются очаровательными, красивыми и женственными.

Владимир Путин обратил внимание на поразительную способность российских женщин глубоко сопереживать и заботиться о близких. Он подчеркнул, что эти ценности передаются из поколения в поколения россиянок.

«И, конечно, особые слова благодарности всем женщинам, которые посвящают себя материнству, дарят миру новую неповторимую жизнь, воспитывают детей, заботятся о них каждый день, отдают им всю свою любовь. Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодатный труд», - подчеркнул президент.