Путин поздравил россиянок с 8 Марта. ВИДЕО

Российский лидер Владимир Путин поздравил женщин страны с 8 Марта. Видеообращение президента России, размещенное на сайте Кремля, транслировал также телеканал «Россия 24».

Глава государства отметил, что 8 марта – праздник, который всегда наполнен радостью, цветами и подарками, искренними сердечными чувствами.

«Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире», — цитирует Владимира Путина RT.

Президент обратил внимание на то, что женщины «непостижимым образом» все успевают – достигают успехов в работе или в учебе, берегут домашний уют и при всем этом остаются очаровательными, красивыми и женственными.

Владимир Путин обратил внимание на поразительную способность российских женщин глубоко сопереживать и заботиться о близких. Он подчеркнул, что эти ценности передаются из поколения в поколения россиянок.

«И, конечно, особые слова благодарности всем женщинам, которые посвящают себя материнству, дарят миру новую неповторимую жизнь, воспитывают детей, заботятся о них каждый день, отдают им всю свою любовь. Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодатный труд», - подчеркнул президент.

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Владимир Путин от всей души пожелал женщинам счастья.

«Понимаю, что очень многое здесь зависит от нас, мужчин, и мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот», — приводят слова президента «Известия».

В заключении Владимир Путин с улыбкой заверил, что мужчины будут так поступать не только 8 марта, а всегда. Он пожелал россиянкам здоровья, любви и радости.

Ранее телеведущая программы «Давай поженимся», «всенародная сваха России» Роза Сябитова в эфире НСН признала, что она, как «любая незамужняя любого возраста россиянка хотела бы выйти замуж за Путина». По мнению эксперта, «он олицетворяет мужчину мечты – успешный, состоятельный, но, самое главное, ответственный. Это то качество, которое ищет в будущем муже любая женщина».

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ФОТО: kremlin.ru
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