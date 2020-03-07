Экс-глава службы президентского протокола рассказал об обязанностях первой леди
Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко рассказал НСН о «работе» первой леди в чужих странах.
Жительница города Иваново, которая предложила президенту России Владимиру Путину жениться на ней, в интервью РИА Новости рассказала о себе.
Выяснилось, что девушку зовут Юлия Шилова, ей 28 лет и она актриса местного детского театра. По ее словам, она давно восхищена личностью Путина и готова взять на себя задачи и обязанности первой леди.
Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко рассказал НСН, что первая леди, чаще всего, сопровождает своего супруга в поездках за границу или по стране и принимает участие в других протокольных мероприятиях.
«Первая леди сопровождает мужа в поездках, участвует в мероприятиях, которые организует служба протокола – и для жен лидеров государств отдельно, и совместных. Например, официальных ужинах. Разрабатывается целая программа. Как правило, супруга президента принимающей страны знакомит гостью с достопримечательностями или они посещают гуманитарные учреждения – больницы, школы. Первая леди как бы дополняет программу президента – она видит то, что может не видеть ее супруг, то есть, как живут люди», - пояснил эксперт.
Он также заявил, что занятие по душе для первой леди зависит от ее положения в обществе и личных финансовых возможностей.
Ранее телеведущая программы «Давай поженимся», «всенародная сваха России» Роза Сябитова в эфире НСН предсказала проблемы с замужеством у жительницы Иванова после предложения Путину на ней жениться. Она считает, что девушка испортила себе репутацию неправильным поведением.
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