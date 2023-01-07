Путин поздравил россиян с праздником Рождества
Президент Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость», — указал глава государства в своем послании.
Путин отметил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии в стране вносят огромный созидательный вклад в «единение общества, сохранение нашей исторической памяти, воспитание молодежи, укрепление института семьи». Кроме того, религиозные организации уделяют внимание поддержанию мира и согласия между представителями различных национальностей и религий, заботятся о нуждающихся в помощи, поддерживают военных-участников спецоперации на Украине.
«Столь большая, многогранная, истинно подвижническая работа заслуживает самого искреннего уважения», — подчеркнул президент.
В заключение российский лидер пожелал «здоровья, успехов и всего наилучшего» всем, кто отмечает праздник Рождества.
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