Путин поздравил россиян с праздником Рождества

«Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость», — указал глава государства в своем послании.

Путин отметил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии в стране вносят огромный созидательный вклад в «единение общества, сохранение нашей исторической памяти, воспитание молодежи, укрепление института семьи». Кроме того, религиозные организации уделяют внимание поддержанию мира и согласия между представителями различных национальностей и религий, заботятся о нуждающихся в помощи, поддерживают военных-участников спецоперации на Украине.

«Столь большая, многогранная, истинно подвижническая работа заслуживает самого искреннего уважения», — подчеркнул президент.

В заключение российский лидер пожелал «здоровья, успехов и всего наилучшего» всем, кто отмечает праздник Рождества.

