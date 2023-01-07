Путин посетил богослужение в Благовещенском соборе
Президент Владимир Путин посетил рождественское богослужение в Благовещенском соборе в Московском Кремле. Об этом сообщает ТАСС.
Российского лидера встречал благочинный храмов Клинского округа Сергиево-Посадской епархии иеромонах Иосиф. Путин выслушал ночную литургию в Благовещенском соборе.
Отмечается, что российский лидер появился на службе в официальном костюме, при этом отошел от строгого дресс-кода и надел под пиджак свитер.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Путин традиционно посетит богослужение в рождественскую ночь.
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