Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера
Президент России Владимир Путин поздравил с Днем шахтера работников и ветеранов угольной отрасли, сообщается на сайте пресс-службы Кремля.
Президент рассказал, что угольная отрасль играет важную роль в укреплении индустриального и энергетического потенциала России. Труд шахтеров российский лидер назвал нелегким и самоотверженным.
По словам российского лидера, во все времена представителей горняцкой профессии отличали особые личные, человеческие качества: выдержка, мужество, упорство и товарищеская взаимовыручка. Также Путин выразил уверенность в том, что работники угольной промышленности будут добиваться новых успехов и честно трудиться.
Ранее в Минтруде уточнили критерии для допвыплат к пенсиям летчиков и шахтеров.
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