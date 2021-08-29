Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем шахтера работников и ветеранов угольной отрасли, сообщается на сайте пресс-службы Кремля.

Президент рассказал, что угольная отрасль играет важную роль в укреплении индустриального и энергетического потенциала России. Труд шахтеров российский лидер назвал нелегким и самоотверженным.

По словам российского лидера, во все времена представителей горняцкой профессии отличали особые личные, человеческие качества: выдержка, мужество, упорство и товарищеская взаимовыручка. Также Путин выразил уверенность в том, что работники угольной промышленности будут добиваться новых успехов и честно трудиться.

Ранее в Минтруде уточнили критерии для допвыплат к пенсиям летчиков и шахтеров.



