В Минтруде уточнили критерии для допвыплат к пенсиям летчиков и шахтеров

Минтруд уточнил особенности формирования дополнительных выплат к пенсиям летчиков и шахтеров, сообщает «Российская газета».

Социальные пенсии в РФ с 1 апреля проиндексируют на 3,4%

В ведомстве отмечают, что размер выплат зависит от годового индекса роста среднемесячной заработной платы в России. Ранее Минтруд предложил утвердить показатель за 2020 год в размере 1,06 на основании роста среднемесячной начисленной зарплаты до 106%.

Кроме того, в расчете доплат к пенсиям учитываются суммы дополнительных взносов, которые работодатели в течение года уплачивают за своих сотрудников.

Минтруд поясняет, что расходы на выплату доплат к пенсиям финансируются за счет допвзносов, поступивших в Пенсионный фонд РФ.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ДоплатыПенсияМинтруд
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры