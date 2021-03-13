В Минтруде уточнили критерии для допвыплат к пенсиям летчиков и шахтеров
Минтруд уточнил особенности формирования дополнительных выплат к пенсиям летчиков и шахтеров, сообщает «Российская газета».
В ведомстве отмечают, что размер выплат зависит от годового индекса роста среднемесячной заработной платы в России. Ранее Минтруд предложил утвердить показатель за 2020 год в размере 1,06 на основании роста среднемесячной начисленной зарплаты до 106%.
Кроме того, в расчете доплат к пенсиям учитываются суммы дополнительных взносов, которые работодатели в течение года уплачивают за своих сотрудников.
Минтруд поясняет, что расходы на выплату доплат к пенсиям финансируются за счет допвзносов, поступивших в Пенсионный фонд РФ.
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