В Минтруде уточнили критерии для допвыплат к пенсиям летчиков и шахтеров

В ведомстве отмечают, что размер выплат зависит от годового индекса роста среднемесячной заработной платы в России. Ранее Минтруд предложил утвердить показатель за 2020 год в размере 1,06 на основании роста среднемесячной начисленной зарплаты до 106%.

Кроме того, в расчете доплат к пенсиям учитываются суммы дополнительных взносов, которые работодатели в течение года уплачивают за своих сотрудников.

Минтруд поясняет, что расходы на выплату доплат к пенсиям финансируются за счет допвзносов, поступивших в Пенсионный фонд РФ.

