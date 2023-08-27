Путин поздравил представителей угольной отрасли с Днем шахтера

С Днем шахтера поздравил президент России Владимир Путин работников и ветеранов угольной отрасли страны. Глава государства подчеркнул значение их вклада в обеспечение энергетической безопасности страны и развитие отрасли.

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«Сегодня можно с уверенностью сказать, что, несмотря на все вызовы и ограничения, отрасль развивается, наращивает добычу и переработку угля, находит новые, перспективные рынки сбыта, внедряет передовые технологии, вносит весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности страны», – отмечается в поздравлении президента на сайте Кремля.

Выдержка и самоотдача, стойкость и мужество, товарищеская взаимовыручка, на которых строятся трудовые традиции, передаются из поколения в поколение горняков, отметил Владимир Путин, и пожелал шахтерам здоровья, успехов и осуществления намеченных планов.



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ФОТО: РИА Новости
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