Пушилин заявил, что в ДНР погасят задолженность по зарплатам перед шахтерами
Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в ближайшее время в регионе будет погашена задолженность по зарплатам перед шахтерами.
По его словам, причиной возникновения проблем с выплатой зарплат в угольной отрасли стал переходный период по интеграции республики в российское правовое поле.
Он отметил, что все необходимые решения уже приняты, также устранены «бюрократические проволочки».
«Я думаю, что на этой неделе уже правительством ДНР будут приняты все необходимые нормативно-правовые акты, которые позволят погасить задолженность... перед шахтерами», - заключил Пушилин.
Ранее голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов предложил пожить на зарплату шахтёра или учителя своему одноклубнику Владимиру Писарскому, который заявил, что футболисты заслуженно получают высокую зарплату, сообщает RT.
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