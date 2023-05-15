Пушилин заявил, что в ДНР погасят задолженность по зарплатам перед шахтерами

По его словам, причиной возникновения проблем с выплатой зарплат в угольной отрасли стал переходный период по интеграции республики в российское правовое поле.

Он отметил, что все необходимые решения уже приняты, также устранены «бюрократические проволочки».

«Я думаю, что на этой неделе уже правительством ДНР будут приняты все необходимые нормативно-правовые акты, которые позволят погасить задолженность... перед шахтерами», - заключил Пушилин.

Ранее голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов предложил пожить на зарплату шахтёра или учителя своему одноклубнику Владимиру Писарскому, который заявил, что футболисты заслуженно получают высокую зарплату, сообщает RT.

