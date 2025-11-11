Путин поздравил «Российскую газету» с 35-летием

Президент Владимир Путин поздравил с 35-летием «Российскую газету». Об этом говорится в сообщении, опубликованном изданием.

Как отметил глава государства, газета прошла большой и насыщенный путь, став одним из лидеров российского медиарынка. Путин подчеркнул, что издание отличается сплоченным коллективом, верностью лучшим профессиональным традициям, стремлением быть «на острие» журналистской работы и вносить вклад в продвижение информационной повестки в стране.

«Убежден, что благодаря... оперативной и слаженной работе, плодотворному сотрудничеству с талантливыми авторами, публицистами, ведущими экспертами - "Российская газета" и впредь будет подавать пример ответственного отношения к делу, пользоваться признанием преданной читательской аудитории», - указал президент.

Путин пожелал коллективу издания покорять творческие вершины и реализовывать новые перспективные проекты.

«Российская газета» - официальный печатный орган правительства. Ее первый номер был выпущен 11 ноября 1990 года.

