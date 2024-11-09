Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда

Композитору, народной артистке СССР Александре Пахмутовой присвоено звание Героя Труда РФ. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

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«За особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу присвоить звание... Пахмутовой Александре Николаевне», — говорится в указе.

Александра Пахмутова 9 ноября отмечает 95-летний юбилей. В честь дня рождения композитора в Большом театре пройдет праздничный концерт «Большая жизнь».

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ФОТО: РИА Новости
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