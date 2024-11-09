Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда
Композитору, народной артистке СССР Александре Пахмутовой присвоено звание Героя Труда РФ. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.
«За особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу присвоить звание... Пахмутовой Александре Николаевне», — говорится в указе.
Александра Пахмутова 9 ноября отмечает 95-летний юбилей. В честь дня рождения композитора в Большом театре пройдет праздничный концерт «Большая жизнь».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Боец ММА Малыхин проиграл титул One в бою с сенегальцем Кейном
- СМИ сообщили о гибели 21 человека при взрыве на вокзале в Пакистане
- Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда
- В РФ упразднили оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпиаде и Паралимпиаде
- СМИ: Трамп начал менять курс по Украине и Израилю
- В Бурятии перевернулся пассажирский автобус
- МЧС предупредило о мошенниках, продающих пожарные извещатели
- Украинцам разрешили использовать найденное в военное время оружие
- СМИ: Четыре человека погибли при взрыве на вокзале в Пакистане
- ПВО сбила 50 беспилотников ВСУ над территорией России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru