Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что праздник имеет глубокий нравственный и духовный смысл. Он подчеркнул, что мусульманская община России играет большую роль в жизни страны, вносит значимый вклад в сохранение ценностей.

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26 июня Путин поздравил руководство и народ Ирана с наступающим праздником Курбан-байрам в разговоре с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

В этом году праздник отмечается с вечера 28 июня по 1 июля, передает «Радиоточка НСН». Священный месяц Рамадан начался в 2023 году 23 марта.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
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