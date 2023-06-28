Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

26 июня Путин поздравил руководство и народ Ирана с наступающим праздником Курбан-байрам в разговоре с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

В этом году праздник отмечается с вечера 28 июня по 1 июля, передает «Радиоточка НСН». Священный месяц Рамадан начался в 2023 году 23 марта.

