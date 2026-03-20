Путин поздравил мусульман РФ с праздником Ураза-байрам

Российский президент Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, который завершает священный месяц Рамадан, сказано на сайте Кремля.

По словам главы государства, сотни лет данный праздник олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию, к милосердию и состраданию. Президент РФ указал, что российские мусульмане сохраняют уважение к историческим и духовным традициям предков, а проведение благотворительных, культурных и детских мероприятий стало доброй традицией в священный месяц Рамадан.

Путин отметил, что мусульмане «широко отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу». Подчеркивается, что мусульманские организации занимаются «реализацией патриотических, образовательных, гуманитарных инициатив».

Ранее в Сети появилось видео идущей к мечетям Москвы толпы мусульман в Ураза-байрам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:МусульманеРелигияПрезидент РФВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры