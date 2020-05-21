Жителям Чечни во время Ураза-Байрама запретили любые передвижения

В дни празднования Ураза-Байрама – с 23 по 26 мая – в Чечне будут запрещены любые передвижения по республике. Как пишет Интерфакс, в регионе будут работать только экстренные службы. В МВД Чечни напомнили о призыве Рамзана Кадырова и муфтия республики Салаха Межиева отметить праздник дома с семьей.

Напомним, в Чечне в рамках мер по борьбе с распространением COVID-19 с начала апреля запрещено передвижение с 20.00 до 8.00.

К слову, ранее Владимир Путин призвал российских мусульман также отметить Ураза-Байрам дома.

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Ранее НСН сообщала, что власти Чечни из-за коронавируса приняли решение отменить последние звонки и выпускные вечера в школах и образовательных учреждениях республики. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на министерстве образования и науки Чечни. Там отметили, что решение принято в целях предотвращения распространения COVID-19. Напомним, школы и образовательные учреждения Чечни перешли на дистанционное обучение с 25 марта.


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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:Рамзан КадыровКоронавирусЧечня
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