Жителям Чечни во время Ураза-Байрама запретили любые передвижения

В дни празднования Ураза-Байрама – с 23 по 26 мая – в Чечне будут запрещены любые передвижения по республике. Как пишет Интерфакс, в регионе будут работать только экстренные службы. В МВД Чечни напомнили о призыве Рамзана Кадырова и муфтия республики Салаха Межиева отметить праздник дома с семьей.

Напомним, в Чечне в рамках мер по борьбе с распространением COVID-19 с начала апреля запрещено передвижение с 20.00 до 8.00.

К слову, ранее Владимир Путин призвал российских мусульман также отметить Ураза-Байрам дома.