В Сети появилось видео идущей к мечетям Москвы толпы мусульман в Ураза-байрам
В Сети появилось видео, на котором видно, как толпы мусульман на столичных улицах идут в мечети для празднования Ураза-байрама. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».
В связи с исламским праздником 30 марта на некоторых улицах города до 11:00 часов было ограничено движение транспорта. Временные изменения затронули улицы Дурова, Щепкина и Гиляровского, а также Большую Татарскую, Минскую, Мещанскую и несколько переулков.
Ураза-байрам является одним из главных праздников для мусульман. Он означает прекращение поста и священного месяца Рамадан.
Ранее президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлением мусульманской общине страны в связи с празднованием Ураза-байрама, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru