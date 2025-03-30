В Сети появилось видео идущей к мечетям Москвы толпы мусульман в Ураза-байрам

В Сети появилось видео, на котором видно, как толпы мусульман на столичных улицах идут в мечети для празднования Ураза-байрама. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

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В связи с исламским праздником 30 марта на некоторых улицах города до 11:00 часов было ограничено движение транспорта. Временные изменения затронули улицы Дурова, Щепкина и Гиляровского, а также Большую Татарскую, Минскую, Мещанскую и несколько переулков.

Ураза-байрам является одним из главных праздников для мусульман. Он означает прекращение поста и священного месяца Рамадан.

Ранее президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлением мусульманской общине страны в связи с празднованием Ураза-байрама, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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