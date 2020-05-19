Переболевший COVID-19 премьер-министр Мишустин вернулся к исполнению обязанностей

Напомним, глава кабмина заявил, что заразился коронавирусной инфекцией 30 апреля. Позже о положительном тесте на COVID-19 рассказали глава Минстроя Владимир Якушев, а также министр культуры Ольга Любимова. 12 мая стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков стал четвертым высокопоставленным российским чиновником, заразившимся COVID-19, напоминает Ura.ru.

Позже супруга Пескова – российская фигуристка Татьяна Навка – также сообщила о заражении коронавирунсой инфекцией. Об этом спортсменка рассказал изданию Daily Storm.

