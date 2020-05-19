Переболевший COVID-19 премьер-министр Мишустин вернулся к исполнению обязанностей

Владимир Путин подписал указ о признании утратившим силу документа о назначении вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьер-министра. Таким образом, переболевший COVID-19 Михаил Мишустин вернулся к исполнению своих обязанностей в полной мере, отмечает RT.

Министр образования Фальков переболел COVID-19

Напомним, глава кабмина заявил, что заразился коронавирусной инфекцией 30 апреля. Позже о положительном тесте на COVID-19 рассказали глава Минстроя Владимир Якушев, а также министр культуры Ольга Любимова. 12 мая стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков стал четвертым высокопоставленным российским чиновником, заразившимся COVID-19, напоминает Ura.ru.

Позже супруга Пескова – российская фигуристка Татьяна Навка – также сообщила о заражении коронавирунсой инфекцией. Об этом спортсменка рассказал изданию Daily Storm.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:самоизоляцияПремьер-министрКоронавирусМихаил Мишустин
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