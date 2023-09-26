Путин повысил зарплату Бастрыкину и Краснову

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении зарплаты генерального прокурора страны 5,5%.

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Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, занимающий данный пост Игорь Краснов с 1 октября текущего станет получать в 1,055 раза.

Аналогичным образом - в 1,055 раза - с 1 октября увеличится денежное вознаграждение председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Ранее Путин в ходе заседания президиума Госсовета в Великом Новгороде заявил, что по итогам июля уровень зарплат в России в реальном выражении вырос на 10,5%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Следственный комитет
ТЕГИ:Владимир ПутинЗарплатаГенпрокурорСледственный Комитет РфАлександр Бастрыкин

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