Путин повысил зарплату Бастрыкину и Краснову
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении зарплаты генерального прокурора страны 5,5%.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, занимающий данный пост Игорь Краснов с 1 октября текущего станет получать в 1,055 раза.
Аналогичным образом - в 1,055 раза - с 1 октября увеличится денежное вознаграждение председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
Ранее Путин в ходе заседания президиума Госсовета в Великом Новгороде заявил, что по итогам июля уровень зарплат в России в реальном выражении вырос на 10,5%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru