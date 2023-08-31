Кабмин выделит еще более 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о продолжении работы по увеличению доходов бюджетников, попадающих под действие майских указов, сообщает пресс-служба кабмина.
На заседании правительства он сообщил, что на повышение зарплат сотрудников бюджетных организаций будет дополнительно выделено более 30 млрд рублей.
Уточняется, что речь идёт, в том числе, о педагогах, врачах, работниках науки и культуры.
«Эти решения – ещё один шаг, который направлен на системную поддержку наших граждан», – заключил Мишустин.
Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повышать уровень зарплат и благосостояние россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru