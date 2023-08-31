Кабмин выделит еще более 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о продолжении работы по увеличению доходов бюджетников, попадающих под действие майских указов, сообщает пресс-служба кабмина.

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На заседании правительства он сообщил, что на повышение зарплат сотрудников бюджетных организаций будет дополнительно выделено более 30 млрд рублей.

Уточняется, что речь идёт, в том числе, о педагогах, врачах, работниках науки и культуры.

«Эти решения – ещё один шаг, который направлен на системную поддержку наших граждан», – заключил Мишустин.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повышать уровень зарплат и благосостояние россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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