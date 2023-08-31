Кабмин выделит еще более 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

На заседании правительства он сообщил, что на повышение зарплат сотрудников бюджетных организаций будет дополнительно выделено более 30 млрд рублей.

Уточняется, что речь идёт, в том числе, о педагогах, врачах, работниках науки и культуры.

«Эти решения – ещё один шаг, который направлен на системную поддержку наших граждан», – заключил Мишустин.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повышать уровень зарплат и благосостояние россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».