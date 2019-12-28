Путин повысил МРОТ

В отношении к росту МРОТ в начале 2019 года года (11 тысяч 280 рублей в месяц) его уровень вырастет на 7,5 процента, отмечает РИА Новости.

В свою очередь, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил НСН, что повышение МРОТ не спасет россиян от нищеты, тем более, что некоторые работодатели и сейчас платят сотрудникам меньше ставки.

Напомним, показатель минимального размера оплаты труда влияет на размеры пособий по безработице, налогов, а также различных социальных выплат. Согласно законодательству, регионы имеют право устанавливать более высокий МРОТ.

