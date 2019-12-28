Путин повысил МРОТ
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
МРОТ увеличится с 1 января 2020 года на 850 рублей — до 12 тысяч 130 рублей в месяц. Таким образом, выплата станет равна величине прожиточного минимума, установленной во втором квартале этого года.
В отношении к росту МРОТ в начале 2019 года года (11 тысяч 280 рублей в месяц) его уровень вырастет на 7,5 процента, отмечает РИА Новости.
В свою очередь, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил НСН, что повышение МРОТ не спасет россиян от нищеты, тем более, что некоторые работодатели и сейчас платят сотрудникам меньше ставки.
Напомним, показатель минимального размера оплаты труда влияет на размеры пособий по безработице, налогов, а также различных социальных выплат. Согласно законодательству, регионы имеют право устанавливать более высокий МРОТ.
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