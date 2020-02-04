Российские аптеки начали ограничивать продажу масок в одни руки

Некоторые российские аптеки начали ограничивать отпуск медицинских масок в одни руки. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление Сергея Шуляка – гендиректора аналитического агентства DSM Group, которое занимается мониторингом и исследованиями фармацевтического рынка. Он подчеркнул, что это делается для сдерживания «оголтелого» спроса на этот товар.

По имеющимся данным, в период с 20 по 26 января в аптеках было продано в три раза больше масок, чем неделей ранее. Их число составило почти полтора миллиона штук. Сергей Шуляк подчеркнул, что такая же история была и во время птичьего гриппа, когда население скупало лекарства, чтобы они просто были дома.

Добавим, спрос на медицинские маски в России существенно вырос после сообщения о быстром распространении по миру китайского коронавируса. В настоящий момент на территории нашей страны зафиксировано два случая коронавируса: оба заболевших — граждане Китая.