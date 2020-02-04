Российские аптеки начали ограничивать продажу масок в одни руки
Некоторые российские аптеки начали ограничивать отпуск медицинских масок в одни руки. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление Сергея Шуляка – гендиректора аналитического агентства DSM Group, которое занимается мониторингом и исследованиями фармацевтического рынка. Он подчеркнул, что это делается для сдерживания «оголтелого» спроса на этот товар.
По имеющимся данным, в период с 20 по 26 января в аптеках было продано в три раза больше масок, чем неделей ранее. Их число составило почти полтора миллиона штук. Сергей Шуляк подчеркнул, что такая же история была и во время птичьего гриппа, когда население скупало лекарства, чтобы они просто были дома.
Добавим, спрос на медицинские маски в России существенно вырос после сообщения о быстром распространении по миру китайского коронавируса. В настоящий момент на территории нашей страны зафиксировано два случая коронавируса: оба заболевших — граждане Китая.
Ранее НСН писала, что зоной карантина для эвакуированных из Китая россиян станет Тюменская область. Как пишет РИА Новости, об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что именно Тюменская область является наиболее подготовленным для приема россиян регионом. Голикова также заявила, что кроме наших соотечественников туда на карантин будут направлены граждане Евразийского экономического союза и Украины, подчёркивает ФедералПресс.
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