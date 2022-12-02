Путин потребовал оказать поддержку пострадавшим в СВО

На встрече с инвалидами и представителями общественных организаций он отметил, что пострадавшим в СВО должна быть оказана всесторонняя поддержка, особенно отметив военнослужащих, получивших тяжёлые ранения.

«Они должны быть обеспечены, причём на качественном, современном уровне всем необходимым для медицинской, социальной реабилитации, скорейшего выздоровления... наши герои с честью, доблестно выполняли свой воинский долг. Теперь наша задача - выполнить свой долг перед ними», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что лично общался по телефону с российскими военнослужащими, участвующими в спецоперации на Украине, сообщает RT.

