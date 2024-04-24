Путин потребовал не допускать скачков цен на товары в зоне паводков
24 апреля 202415:08
Важно постоянно контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуацию в зоне паводков. Как пишет ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании по ликвидации последствий паводков он указал, что также следует своевременно оказывать пострадавшим медицинскую и правовую помощь.
«Не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости», - добавил глава государства.
Ранее Путин заявил, что в настоящее время наиболее сложная ситуация с паводками сохраняется в Оренбургской области, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru