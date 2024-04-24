Путин потребовал не допускать скачков цен на товары в зоне паводков

Важно постоянно контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуацию в зоне паводков. Как пишет ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья направили миллиард рублей

На совещании по ликвидации последствий паводков он указал, что также следует своевременно оказывать пострадавшим медицинскую и правовую помощь.

«Не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости», - добавил глава государства.

Ранее Путин заявил, что в настоящее время наиболее сложная ситуация с паводками сохраняется в Оренбургской области, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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