Путин потребовал не допускать скачков цен на товары в зоне паводков

На совещании по ликвидации последствий паводков он указал, что также следует своевременно оказывать пострадавшим медицинскую и правовую помощь.

«Не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости», - добавил глава государства.

Ранее Путин заявил, что в настоящее время наиболее сложная ситуация с паводками сохраняется в Оренбургской области, сообщает RT.

