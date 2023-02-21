Путин потребовал использовать опыт участников СВО в укреплении ВС РФ

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собрания заявил, что опыт участников специальной военной операции должен быть использован в укреплении обороноспособности страны.

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«Реальный боевой опыт в ходе СВО бесценен, он должен быть положен в основу дальнейших шагов по укреплению ВС РФ. Офицеры и сержанты, показавшие себя грамотными, современными и решительными командирами, будут в приоритетном порядке выдвигаться на вышестоящие должности, отправляться в академии», - заявил Путин.

Ранее Путин заявил, что оценку специальной военной операции дали россияне, которые поддержали ее проведение. Это для президента самое главное.

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Для Владимира Путина это восемнадцатое послание Федеральному собранию и 28-е в новейшей истории России. В 2022 году мероприятие не проводилось. Путин объяснил это динамично развивающейся ситуацией и сложностями «зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».

В апреле 2021 года послание президента длилось 1 час 19 минут, а самую короткую речь Путин произносил в 2004 и 2005 годах – 48 минут. В 2018 году выступление президента длилось 1 час 55 минут и стало самым продолжительным.

В 2020 году после послания Федеральному собрания правительство России во главе с премьером Дмитрием Медведевым ушло в отставку. В стране была запущена конституционная реформа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Послание Федеральному СобраниюВоенная ОперацияВладимир Путин
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