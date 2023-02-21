Путин поручил установить регулярный отпуск для всех участников СВО

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию поручил установить регулярный отпуск для всех участников спецоперации, включая добровольцев.

«Установить для мобилизованных и всех участников СВО регулярный отпуск не менее 14 дней, не реже, чем раз в полгода, без учета времени на дорогу, чтобы у каждого бойца была возможность побыть рядом с родными и близкими», - сказал он.

Ранее Владимир Путин в ходе оглашения послания объявил минут молчания в память о погибших в спецоперации.