Путин поручил установить регулярный отпуск для всех участников СВО

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию поручил установить регулярный отпуск для всех участников спецоперации, включая добровольцев.

«Установить для мобилизованных и всех участников СВО регулярный отпуск не менее 14 дней, не реже, чем раз в полгода, без учета времени на дорогу, чтобы у каждого бойца была возможность побыть рядом с родными и близкими», - сказал он.

Ранее Владимир Путин в ходе оглашения послания объявил минут молчания в память о погибших в спецоперации.

Путин поблагодарил народ России

В этом году мероприятие проводится в Гостином дворе, иностранные СМИ из недружественных стран аккредитованы на послание не были.

В ходе послания Федеральному собранию президент также подчеркнул, что Россия «не воюет с народом Украины».

В прошлый раз российский лидер обращался с посланием к парламенту в апреле 2021 года. Тогда послание президента длилось 1 час 19 минут, а самую короткую речь Путин произносил в 2004 и 2005 годах – 48 минут. В 2018 году выступление президента длилось 1 час 55 минут и стало самым продолжительным.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: скрин видео
ТЕГИ:МобилизацияПослание Федеральному СобраниюВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры