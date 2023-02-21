Путин поручил установить регулярный отпуск для всех участников СВО
Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию поручил установить регулярный отпуск для всех участников спецоперации, включая добровольцев.
«Установить для мобилизованных и всех участников СВО регулярный отпуск не менее 14 дней, не реже, чем раз в полгода, без учета времени на дорогу, чтобы у каждого бойца была возможность побыть рядом с родными и близкими», - сказал он.
Ранее Владимир Путин в ходе оглашения послания объявил минут молчания в память о погибших в спецоперации.
В этом году мероприятие проводится в Гостином дворе, иностранные СМИ из недружественных стран аккредитованы на послание не были.
В ходе послания Федеральному собранию президент также подчеркнул, что Россия «не воюет с народом Украины».
В прошлый раз российский лидер обращался с посланием к парламенту в апреле 2021 года. Тогда послание президента длилось 1 час 19 минут, а самую короткую речь Путин произносил в 2004 и 2005 годах – 48 минут. В 2018 году выступление президента длилось 1 час 55 минут и стало самым продолжительным.
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