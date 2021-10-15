Путин посоветовал трудовым мигрантам выучить русский язык
Приезжающие на работу в Россию граждане других государств СНГ должны как минимум знать русский язык, а также понимать, что из себя представляет страна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств объединения.
По мнению российского президента, «русский язык является объединяющей силой, скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ».
По словам Путина, знание культуры России поможет мигрантам «интегрироваться и не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в стране».
Путин напомнил, что в 2023 году в странах Содружества было принято решение провести Год русского языка как языка межнационального общения. Он надеется, что это будет способствовать популяризации российской культуры и взаимообогащению стран - участниц Содружества.
Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов ранее заявил, что трудовые мигранты становятся экстремистами из-за тяжелых жизненных обстоятельств, в которые они попадают в чужой стране.
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