Путин посоветовал трудовым мигрантам выучить русский язык

По словам Путина, знание культуры России поможет мигрантам «интегрироваться и не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в стране».

Путин напомнил, что в 2023 году в странах Содружества было принято решение провести Год русского языка как языка межнационального общения. Он надеется, что это будет способствовать популяризации российской культуры и взаимообогащению стран - участниц Содружества.

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов ранее заявил, что трудовые мигранты становятся экстремистами из-за тяжелых жизненных обстоятельств, в которые они попадают в чужой стране.

