Путин: Пособие по безработице в апреле-мае будет в размере МРОТ

Президент России Владимир Путин распорядился автоматически выплачивать пособия по безработице в размере МРОТ (12130 рублей) тем гражданам, которые обратились в службу занятости после 1 марта. Глава государства поручил обеспечить быстрое дистанционное оформление таких пособий. Предполагается, что их будут выплачивать в апреле, мае и июне.

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О новых мерах поддержки Путин объявил в среду, 8 апреля, на совещании с губернаторами. В частности, ещё одна мера коснётся тех, кто лишился работы: в их случае для начисления выплаты на детей 3-7 лет не будет учитываться доход, полученный ранее по месту работы.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
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