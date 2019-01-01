Детали трагедии на Северном флоте останутся гостайной

Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море унес жизни представителей элиты Военно-морского флота России. Это следует из слов министра обороны РФ Сергея Шойгу, который на совещании в Североморске рассказал некоторые подробности трагедии, случившейся 1 июля и ставшей причиной гибели 14 моряков-подводников.



Других деталей случившейся на Северном флоте трагедии мы, судя по всему, не узнаем никогда: в Минобороны заявили, что не могут обнародовать подробную информацию, так как она относится к категории гостайны. И это абсолютно нормально, - заявили в Кремле. «Есть информация, которая относится к категории гостайны. Эта гостайна соблюдается в интересах государства и интересах государственной безопасности. Поэтому это абсолютно нормальная практика, когда такая информация никак не раскрывается», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но Верховный Главнокомандующий обладает всей полнотой информации – в этом «не должно быть никаких сомнений», - добавил Песков.