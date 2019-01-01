Детали трагедии на Северном флоте останутся гостайной
Подробная информация о причинах гибели 14 моряков-подводников на секретной субмарине раскрыта не будет
Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море унес жизни представителей элиты Военно-морского флота России. Это следует из слов министра обороны РФ Сергея Шойгу, который на совещании в Североморске рассказал некоторые подробности трагедии, случившейся 1 июля и ставшей причиной гибели 14 моряков-подводников.
Других деталей случившейся на Северном флоте трагедии мы, судя по всему, не узнаем никогда: в Минобороны заявили, что не могут обнародовать подробную информацию, так как она относится к категории гостайны. И это абсолютно нормально, - заявили в Кремле. «Есть информация, которая относится к категории гостайны. Эта гостайна соблюдается в интересах государства и интересах государственной безопасности. Поэтому это абсолютно нормальная практика, когда такая информация никак не раскрывается», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но Верховный Главнокомандующий обладает всей полнотой информации – в этом «не должно быть никаких сомнений», - добавил Песков.
«В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля. Ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат. Находившиеся на борту подводники были уникальные военные специалисты, высококлассные профессионалы, проводившие важные исследования по изучению гидросферы Земли. Семеро из погибших были капитанами первого ранга, а трое — капитанами второго ранга. Двое являлись Героями России. Все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам. Министерство обороны окажет необходимую помощь и поддержку их семьям».
На этом фоне появляются новые версии возможных причин случившейся катастрофы. Так, по сведениям источников изданий Forbes и РБК, причиной пожара на секретном глубоководном аппарате стали проблемы с одной из аккумуляторных батарей, которые обеспечивали его электропитание. Их источники в Минобороны отметили, что в условиях открытого горения и перебоев с электропитанием экипаж аппарата сумел обеспечить всплытие и не допустил повреждения размещенной на нем атомной установки, что позволило избежать куда более серьезных последствий. Накануне, напомним, выдвигалось предположение, согласно которому, пожар возник из-за короткого замыкания в электрических сетях атомной глубоководной станции, произошедшего в ходе выполнения специального задания.
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