Путин посмертно наградил мужчину, пытавшегося обезвредить террориста в «Крокусе»

В указе главы государства, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что мужчина был удостоен награды «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга».

Николаенков работал директором центра управления и координации АО «Международный аэропорт «Внуково». Как пишет «Лента.ру», он попытался обезвредить перезаряжавшего оружие террориста, но был убит его сообщником.

Ранее Путин наградил медалями «За спасение погибавших» школьников, которые помогли спасти людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».