Путин указал на «мину замедленного действия» в советской Конституции

Право выхода республик из состава СССР президент России Владимир Путин назвал «миной замедленного действия», которая была в советской Конституции. По мнению российского лидера, страна должна избежать таких ошибок в дальнейшем. Об этом глава государства заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Владимир Путин напомнил, что «ленинский тезис» был заложен еще в 1922 году – в период формирования Советского Союза.