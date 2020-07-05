Путин указал на «мину замедленного действия» в советской Конституции

Право выхода республик из состава СССР президент России Владимир Путин назвал «миной замедленного действия», которая была в советской Конституции. По мнению российского лидера, страна должна избежать таких ошибок в дальнейшем. Об этом глава государства заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Владимир Путин напомнил, что «ленинский тезис» был заложен еще в 1922 году – в период формирования Советского Союза.

Мы будем жить теперь по-новому: Поправки в Конституцию вступают в силу

«Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей конституции. Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед», — считает Путин.

4 июля в России вступила в силу Конституция, за поправки к которой проголосовали более 77% россиян в ходе всероссийского голосования. Оно проходило с 25 июня по 1 июля. Россиянам было предложено к обсуждению более 200 поправок Основного закона страны.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Поправки Конституция РФВладимир Путин
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