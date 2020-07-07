ВЦИОМ: Россияне остались довольны голосованием по поправкам к Конституции
Большинство жителей России – а именно 71% – удовлетворены тем, как прошло голосование по поправкам к Конституции. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ, При этом, социологи отмечают, что среди принявших участие в голосовании эта доля еще выше – она составляет 88%. Не удовлетворен каждый пятый опрошенный (20%), а среди принявших участие — 12%.
Также сообщается, что практически каждому респонденту, которые принял участие в голосовании, делать это было удобно. Об этом рассказали 96% респондентов, отмечает Газета.ру.
Кстати, накануне стало известно, что электронное дистанционное голосование планируется использовать на выборах депутатов Госдумы в 2021 году. С таким заявлением выступил член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Он подчеркнул, что самое главное – это обеспечить безопасность и доверие к этой системе в целом.
При этом парламентарий высказал уверенность в том, что онлайн-голосование будет развиваться, и Россия станет одной из ведущих стран в этом направлении, отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
694 тыс.+6 368 / сут.
Умерли
10 494+198 / сут.
Выздоровели
464 тыс.+9 551 / сут.
- Пассажирам МЦК из-за жары начали раздавать питьевую воду
- Главред «МК» связал задержание журналиста Сафронова с «Роскосмосом»
- Кабмин выделит на выплаты безработным 13,5 млрд рублей
- Рогозин: Задержанный Сафронов не имел доступа к закрытой информации
- «Оптимисты думают, что мы на дне»: Дворкович оценил прохождение кризиса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru