ВЦИОМ: Россияне остались довольны голосованием по поправкам к Конституции

Большинство жителей России – а именно 71% – удовлетворены тем, как прошло голосование по поправкам к Конституции. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ, При этом, социологи отмечают, что среди принявших участие в голосовании эта доля еще выше – она составляет 88%. Не удовлетворен каждый пятый опрошенный (20%), а среди принявших участие — 12%.

Также сообщается, что практически каждому респонденту, которые принял участие в голосовании, делать это было удобно. Об этом рассказали 96% респондентов, отмечает Газета.ру.

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Кстати, накануне стало известно, что электронное дистанционное голосование планируется использовать на выборах депутатов Госдумы в 2021 году. С таким заявлением выступил член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Он подчеркнул, что самое главное – это обеспечить безопасность и доверие к этой системе в целом.

При этом парламентарий высказал уверенность в том, что онлайн-голосование будет развиваться, и Россия станет одной из ведущих стран в этом направлении, отмечает RT.

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ФОТО: Табылды Кадырбеков//РИА Новости
ТЕГИ:ВЦИОМОпросПоправки Конституция РФГолосование
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