ВЦИОМ: Россияне остались довольны голосованием по поправкам к Конституции

Большинство жителей России – а именно 71% – удовлетворены тем, как прошло голосование по поправкам к Конституции. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ, При этом, социологи отмечают, что среди принявших участие в голосовании эта доля еще выше – она составляет 88%. Не удовлетворен каждый пятый опрошенный (20%), а среди принявших участие — 12%.

Также сообщается, что практически каждому респонденту, которые принял участие в голосовании, делать это было удобно. Об этом рассказали 96% респондентов, отмечает Газета.ру.