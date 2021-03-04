Путин пошутил про новый дворец

Президент России Владимир Путин попросил не приписывать ему дворец в Ленинградской области, сообщает РИА ФАН.

Во время встречи главы государства с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», которая проходила в формате видеоконференции, одна из волонтёров пригласила его посетить питерский посёлок Стрельна. При этом Путина заинтересовало двухэтажное здание за спиной девушки.

«Выглядит, как ещё один дворец. Приеду. Только мне его не приписывайте», -заявил российский лидер.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (признан иноагентом в России) опубликовал расследование о так называемом дворце Владимира Путина под Геленджиком, якобы принадлежащему окружению президента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у главы государства Владимира Путина нет дворца в Геленджике. Позже миллиардер Аркадий Ротенберг рассказал, что сооружение принадлежит ему и он намерен открыть в здесь апарт-отель.

