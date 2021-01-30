Нашелся владелец дворца в Геленджике

«Я являюсь бенефициаром. Было много кредиторов, это был сложный объект», — пояснил Ротенберг в интервью Mash.

По словам бизнесмена, он намерен открыть в здании апарт-отель – в связи с этим во «дворце», принадлежность которого Фонд борьбы с коррупцией (ФБК - в России признан иностранным агентом) приписал президенту РФ Владимиру Путину, много помещений. В перспективе хозяин здания хочет начать в нем туристический бизнес.

Напомним, журнал Forbes признал семью братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов самой богатой в России в 2020 году по оценке совокупного состояния в $5,45 миллиарда. Как отмечает издание, семья разбогатела в основном за счёт продажи «Стройгазмонтажа» компании «Газпром».

Президент России Владимир Путин отверг обвинения ФБК и оппозиционера Алексея Навального в том, что дворец в Геленджике является его собственностью или его родственников. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в нескольких комментариях также отметил, что это недвижимость принадлежит частному лицу из сферы бизнеса, но не раскрыл имя владельца, считая это неэтичным.

Ранее Директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН объяснил снижение уровня доверия россиян к Путину.

«Это связано с беспрецедентной информационной атакой на президента. И с очень слабым, безвольным ответом властей на эту атаку. Совершенно необъяснимо, почему власти отказываются говорить, кто является владельцем этого дворца, давать какую-то информацию. Совершенно необъяснимо, почему власти не открывают уголовное дело по поводу возможного отравления Алексея Навального», - сказал Марков.

