Нашелся владелец дворца в Геленджике
Журналисты Mash встретились с человеком, который назвал себя владельцем дворца в Геленджике. Миллиардер Аркадий Ротенберг признался, что ему принадлежит сооружение на побережье в Крыму.
«Я являюсь бенефициаром. Было много кредиторов, это был сложный объект», — пояснил Ротенберг в интервью Mash.
По словам бизнесмена, он намерен открыть в здании апарт-отель – в связи с этим во «дворце», принадлежность которого Фонд борьбы с коррупцией (ФБК - в России признан иностранным агентом) приписал президенту РФ Владимиру Путину, много помещений. В перспективе хозяин здания хочет начать в нем туристический бизнес.
Напомним, журнал Forbes признал семью братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов самой богатой в России в 2020 году по оценке совокупного состояния в $5,45 миллиарда. Как отмечает издание, семья разбогатела в основном за счёт продажи «Стройгазмонтажа» компании «Газпром».
Президент России Владимир Путин отверг обвинения ФБК и оппозиционера Алексея Навального в том, что дворец в Геленджике является его собственностью или его родственников. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в нескольких комментариях также отметил, что это недвижимость принадлежит частному лицу из сферы бизнеса, но не раскрыл имя владельца, считая это неэтичным.
Ранее Директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН объяснил снижение уровня доверия россиян к Путину.
«Это связано с беспрецедентной информационной атакой на президента. И с очень слабым, безвольным ответом властей на эту атаку. Совершенно необъяснимо, почему власти отказываются говорить, кто является владельцем этого дворца, давать какую-то информацию. Совершенно необъяснимо, почему власти не открывают уголовное дело по поводу возможного отравления Алексея Навального», - сказал Марков.
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