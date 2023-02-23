Путин пошутил о своем послании Федеральному собранию

Общаясь с военнослужащими после церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве он отметил, что в выступать легче, чем слушать.

«Конечно, всё слушать очень тяжело... Я бы сам даже с трудом все это выслушал... Сказать легче, чем слушать», - заключил российский лидер.

Ранее Путин в ходе общения с военнослужащими и ветеранами заявил, что государство обязано заботиться о тех, кто его защищает, сообщает НСН.