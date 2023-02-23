Путин пошутил о своем послании Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с трудом бы выслушал почти двухчасовое послание Федеральному собранию, сообщает РИА Новости.

Послание Путина Федеральному собранию стало самым продолжительным

Общаясь с военнослужащими после церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве он отметил, что в выступать легче, чем слушать.

«Конечно, всё слушать очень тяжело... Я бы сам даже с трудом все это выслушал... Сказать легче, чем слушать», - заключил российский лидер.

Ранее Путин в ходе общения с военнослужащими и ветеранами заявил, что государство обязано заботиться о тех, кто его защищает, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:ВетераныПослание Федеральному СобраниюВладимир Путин
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