Путин пошутил о своем послании Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин заявил, что с трудом бы выслушал почти двухчасовое послание Федеральному собранию, сообщает РИА Новости.
Общаясь с военнослужащими после церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве он отметил, что в выступать легче, чем слушать.
«Конечно, всё слушать очень тяжело... Я бы сам даже с трудом все это выслушал... Сказать легче, чем слушать», - заключил российский лидер.
Ранее Путин в ходе общения с военнослужащими и ветеранами заявил, что государство обязано заботиться о тех, кто его защищает, сообщает НСН.
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