Путин: забота о защитниках страны является святой обязанностью государства

Такое заявление российский лидер сделал в ходе общения с военнослужащими и ветеранами после церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

«Святая обязанность государства - заботиться о тех, кто защищает страну", - сказал президент.

Ранее Путин поздравил россиян, ветеранов и участников специальной военной операции с Днем защитника Отечества, сообщает RT.

