Путин: забота о защитниках страны является святой обязанностью государства

Президент РФ Владимир Путин заявил, что государство обязано заботиться о тех, кто его защищает, сообщает РИА Новости.

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Такое заявление российский лидер сделал в ходе общения с военнослужащими и ветеранами после церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

«Святая обязанность государства - заботиться о тех, кто защищает страну", - сказал президент.

Ранее Путин поздравил россиян, ветеранов и участников специальной военной операции с Днем защитника Отечества, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияДень Защитника ОтечестваВладимир Путин
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