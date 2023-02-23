Путин: забота о защитниках страны является святой обязанностью государства
Президент РФ Владимир Путин заявил, что государство обязано заботиться о тех, кто его защищает, сообщает РИА Новости.
Такое заявление российский лидер сделал в ходе общения с военнослужащими и ветеранами после церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.
«Святая обязанность государства - заботиться о тех, кто защищает страну", - сказал президент.
Ранее Путин поздравил россиян, ветеранов и участников специальной военной операции с Днем защитника Отечества, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru