Путин пошутил о пропавшем Михельсоне и штативе на совещании по нефти и газу

«У нас Михельсона нет, у вас штатива. Подумаешь, ерунда какая. Михельсона найти надо сначала», — цитирует президента РФ РИА Новости.

После возвращения Михельсона, который опоздал на совещание с президентом, выяснилось, что поиски штатива продолжаются.

«Даже Михельсона нашли, а вы до сих пор штатив не можете? (…) Как начинать совещание?» - снова пошутил Путин.

Штатив нашли, совещание состоялось.

