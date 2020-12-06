Путин пошутил о пропавшем Михельсоне и штативе на совещании по нефти и газу

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазовой отрасли пошутил об одновременной пропаже председателя совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонида Михельсона и штатива – у одного из операторов СМИ. Эпизод с совещания, состоявшегося 1 декабря, показал телеканал «Вести».

Путин пошутил о своем кресле на совещании с военными

«У нас Михельсона нет, у вас штатива. Подумаешь, ерунда какая. Михельсона найти надо сначала», — цитирует президента РФ РИА Новости.

После возвращения Михельсона, который опоздал на совещание с президентом, выяснилось, что поиски штатива продолжаются.

«Даже Михельсона нашли, а вы до сих пор штатив не можете? (…) Как начинать совещание?» - снова пошутил Путин.

Штатив нашли, совещание состоялось.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:ПрезидентПрезидент РФВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры