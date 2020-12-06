Путин пошутил о пропавшем Михельсоне и штативе на совещании по нефти и газу
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазовой отрасли пошутил об одновременной пропаже председателя совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонида Михельсона и штатива – у одного из операторов СМИ. Эпизод с совещания, состоявшегося 1 декабря, показал телеканал «Вести».
«У нас Михельсона нет, у вас штатива. Подумаешь, ерунда какая. Михельсона найти надо сначала», — цитирует президента РФ РИА Новости.
После возвращения Михельсона, который опоздал на совещание с президентом, выяснилось, что поиски штатива продолжаются.
«Даже Михельсона нашли, а вы до сих пор штатив не можете? (…) Как начинать совещание?» - снова пошутил Путин.
Штатив нашли, совещание состоялось.
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