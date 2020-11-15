Путин пошутил о своем кресле на совещании с военными
Президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса пошутил по поводу рассадки участников, которые разместились вдалеке от главы государства.
«Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут?» — цитирует президента РИА Новости.
«Владимир Владимирович, мы вас боимся», - пошутил в ответ министр обороны Сергей Шойгу.
Кресло верховного главнокомандующего, действительно, стоит в некотором отдалении от мест остальных участников из-за санитарных мер, введенных в резиденции главы государства на фоне пандемии коронавируса.
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