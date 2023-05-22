Путин поручит рассмотреть идею о несодержании под стражей женщин, совершивших преступление впервые

Президент России Владимир Путин поручит рассмотреть предложение Верховного суда о несодержании под стражей женщин, совершивших впервые преступления небольшой или средней тяжести.

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Российский лидер считает необходимым проработать законопроект о гуманизации уголовной практики по отношению к женщинам и тем, кто совершил преступление впервые.

Накануне стало известно, что Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда (МУС).

МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой 17 марта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал маловероятным применение ордера против главы государства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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