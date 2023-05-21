СК заочно предъявил обвинения прокурору и судье МУС
Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда (МУС), сообщается в Telegram-канале СК.
Обвинения предъявлены прокурору Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье Розарио Сальваторе Айтале. Следственный комитет объявил их в розыск.
По данным ведомства, прокурор направил ходатайство о получении ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судьи МУС вынесли незаконное решение, заявили в СК.
«В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств», - подчеркнули в ведомстве.
МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой 17 марта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал маловероятным применение ордера против главы государства, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru