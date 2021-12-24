Путин поручил заняться решением проблем, озвученных на пресс-конференции

Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину заняться решением проблем, о которых журналисты из регионов РФ рассказали на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

Никаких гарантий: О чем умолчал Путин на ежегодной пресс-конференции

Глава государства напомнил, что представители СМИ говорили, в том числе, о проблемах с энергоснабжением и водоснабжением в Дагестане, о ликвидации последствий аварии ТЭЦ в Бурятии.

Кроме того российский лидер попросил оказать помощь РЖД в вопросах расширения пассажирского межрегионального железнодорожного сообщения, о чём просила журналистка из Марий Эл.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в целом доволен прошедшей большой пресс-конференцией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Правительство РоссииМихаил МишустинВладимир ПутинПресс-конференция Путина
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