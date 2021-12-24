Песков заявил, что Путин доволен большой пресс-конференцией
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что общение Владимира Путина с журналистами на большой пресс-конференции было достаточно содержательным, с точки зрения затронутых тем, сообщает ТАСС.
По его словам, глава государства в целом доволен прошедшим мероприятием.
«В целом президент весьма удовлетворен общением, которое ... дало возможность озвучить его позицию по очень и очень многим вопросам», - добавил представитель Кремля.
Большая пресс-конференция Путина прошла 23 декабря, за 3 часа 56 минут российский лидер ответил на вопросы 44 человек, сообщает RT.
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