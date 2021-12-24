Песков заявил, что Путин доволен большой пресс-конференцией

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что общение Владимира Путина с журналистами на большой пресс-конференции было достаточно содержательным, с точки зрения затронутых тем, сообщает ТАСС.

«Испортили впечатление»: Андрей Колесников рассказал, что «смазало» пресс-конференцию Путина

По его словам, глава государства в целом доволен прошедшим мероприятием.

«В целом президент весьма удовлетворен общением, которое ... дало возможность озвучить его позицию по очень и очень многим вопросам», - добавил представитель Кремля.

Большая пресс-конференция Путина прошла 23 декабря, за 3 часа 56 минут российский лидер ответил на вопросы 44 человек, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинПресс-конференция ПутинаДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры