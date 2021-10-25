Путин поручил закрыть кафе и рестораны в ночное время
Президент России Владимир Путин поручил регионам РФ обеспечить запрет работу предприятий общественного питания в ночное время, сообщает пресс-служба Кремля.
В перечне поручений главы государства говорится, что региональные власти во взаимодействии с Роспотребнадзором должны «обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничений», в том числе запретить в период с 23:00 до 06:00 часов «проведение любых зрелищно-развлекательных мероприятий», а также работу кафе и ресторанов.
Доложить об исполнении поручения регионам следует до 15 ноября 2021 года.
Ранее Путин поручил правительству и региональным властям нарастить темпы вакцинации от коронавируса, сообщает RT.
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