Путин поручил закрыть кафе и рестораны в ночное время

В перечне поручений главы государства говорится, что региональные власти во взаимодействии с Роспотребнадзором должны «обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничений», в том числе запретить в период с 23:00 до 06:00 часов «проведение любых зрелищно-развлекательных мероприятий», а также работу кафе и ресторанов.

Доложить об исполнении поручения регионам следует до 15 ноября 2021 года.

Ранее Путин поручил правительству и региональным властям нарастить темпы вакцинации от коронавируса, сообщает RT.