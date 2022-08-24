Путин поручил выплатить по десять тысяч рублей родителям школьников в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству осуществить единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей одному из родителей (законных представителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территориях Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба Кремля.

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Согласно документу, не позднее 15 сентября 2022 года школьные выплаты также получат родители учащихся в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

Ответственным за выполнение поручения назначен глава российского кабмина Михаил Мишустин.

Ранее в Московской области многодетные и семьи с невысоким уровнем дохода получили выплаты к 1 сентября, сообщает RT.

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ФОТО: Kremlin.ru
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