У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали у побережья северных Курил. Об этом рассказала РИА Новости глава сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
Сейсмособытие произошло в Охотском море в 14:36 (06:36 мск).
«Его эпицентр располагался в 271 километре западнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг подземных толчков находился на глубине 387 километров», - подчеркнула Семенова.
Сведений об ощутимости землетрясения не поступало, тревогу цунами не объявляли.
Ранее землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировали на южной границе Киргизии и Таджикистана, пишет 360.ru.
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