В России увеличили размер максимального пособия по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в 2022 году в России увеличится максимальный размер пособия по безработице, сообщает пресс-служба кабмина.
Согласно документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, в следующем году минимальное пособие для россиян, официально признанных безработными, составит 1 500 рублей.
Максимальная величина пособия по безработице составит 12 792 рублей в первые три месяца и 5 000 рублей - в следующие три месяца периода выплаты.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за год численность официально зарегистрированных безработных в России сократилась более чем в четыре раза, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru