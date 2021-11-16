В России увеличили размер максимального пособия по безработице

Согласно документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, в следующем году минимальное пособие для россиян, официально признанных безработными, составит 1 500 рублей.

Максимальная величина пособия по безработице составит 12 792 рублей в первые три месяца и 5 000 рублей - в следующие три месяца периода выплаты.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за год численность официально зарегистрированных безработных в России сократилась более чем в четыре раза, сообщает RT.