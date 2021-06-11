Минтруд России утвердил МРОТ и прожиточный минимум на 2022 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 году вырастет на 6,4% и составит 13,6 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты РФ.

«По предварительной оценке, МРОТ в 2022 году составит 13 617 рублей», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что проект определяющего МРОТ на будущий год закона дорабатывается, затем документ представят на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

По данным Минтруда, медианная заработная плата в 2020 году составила 32 422 рубля, что на 6,4% выше зафиксированных годом ранее показателей. В ведомстве отметили, что рост МРОТ приводит к росту медианных доходов в последующие периоды, и увеличение МРОТ опережающими прожиточный минимум темпами поспособствует росту прожиточного минимума на очередной период.

Кроме того, Минтруд сообщил, что прожиточный минимум в 2022 году составит 11 950 рублей. Размер минимального уровня дохода для трудоспособного населения – 13 026 рублей, для детей – 11 592 рубля, для пенсионеров – 10 277 рублей.

«Проект определяющего прожиточный минимум постановления правительства в соответствии с действующим законодательством размещен на портале regulation.gov.ru», — добавили в ведомстве.

