Путин заявил, что РФ «не воюет» с народом Украины
Россия не воюет с народом Украины, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, народ стал заложником киевского режима и его «западных хозяев».
«Они фактически оккупировали эту страну в политическом, военном, экономическом смысле. Десятилетиями разрушали украинскую промышленность, грабили природные богатства. Закономерным итогом стали социальная деградация, колоссальный рост бедности и неравенства», - отметил глава государства.
Ранее в послании Федеральному собранию Владимир Путин обвинил Запад в игре «краплёными картами».
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