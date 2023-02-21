Путин заявил, что РФ «не воюет» с народом Украины

Россия не воюет с народом Украины, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, народ стал заложником киевского режима и его «западных хозяев».

«Они фактически оккупировали эту страну в политическом, военном, экономическом смысле. Десятилетиями разрушали украинскую промышленность, грабили природные богатства. Закономерным итогом стали социальная деградация, колоссальный рост бедности и неравенства», - отметил глава государства.

Ранее в послании Федеральному собранию Владимир Путин обвинил Запад в игре «краплёными картами».

