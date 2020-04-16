Путин поручил ускорить испытания препаратов от коронавируса

Глава государства также попросил проработать вопрос о возможности проводить клинические исследования одновременно с доклиническими. Срок исполнения поручения — до 15 мая.

В том же списке поручений президента — выделение средств на доплат медикам, работающих с больными коронавирусом. Деньги должны быть выделены из федерального бюджета до 25 апреля.

Ранее Путин попросил главу Минфина Антона Силуанова освободить эти доплаты от НДФЛ.

