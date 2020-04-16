Путин поручил ускорить испытания препаратов от коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить порядок и сократить сроки проведения испытаний и госрегистрации иммунобиологических препаратов для профилактики коронавируса COVID-2019, в том числе и вакцины против этой инфекции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В число добровольцев для тестирования вакцины от коронавируса в РФ вошел разработчик

Глава государства также попросил проработать вопрос о возможности проводить клинические исследования одновременно с доклиническими. Срок исполнения поручения — до 15 мая.

В том же списке поручений президента — выделение средств на доплат медикам, работающих с больными коронавирусом. Деньги должны быть выделены из федерального бюджета до 25 апреля.

Ранее Путин попросил главу Минфина Антона Силуанова освободить эти доплаты от НДФЛ.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Кононов
ТЕГИ:ЛекарстваКоронавирус

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