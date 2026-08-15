Россиянам напомнили о ближайшей индексации пенсий

Ближайшая индексация пенсий запланирована на 1 октября текущего года, будут повышены выплаты военным и бывшим работникам силовых структур. Об этом рассказала доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с РИА Новости.

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Как отметила эксперт, индексация пенсий для военных пенсионеров обычно происходит в октябре.

«Размер индексации военных пенсий часто отличается от страховых гражданских пенсий. В 2026 году индексация предусмотрена для военных и других силовых структур также в октябре», - заявила Иванова-Швец.

В этом году планируется повышение пенсий на 4%. Итоговый размер индексации станет известен в начале осени, в нем учтут уровень инфляции и используемой при расчете доли денежного довольствия.

В 2025 году пенсии военнослужащим повысили на 7,6%, пишет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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