Россиянам напомнили о ближайшей индексации пенсий

Как отметила эксперт, индексация пенсий для военных пенсионеров обычно происходит в октябре.

«Размер индексации военных пенсий часто отличается от страховых гражданских пенсий. В 2026 году индексация предусмотрена для военных и других силовых структур также в октябре», - заявила Иванова-Швец.

В этом году планируется повышение пенсий на 4%. Итоговый размер индексации станет известен в начале осени, в нем учтут уровень инфляции и используемой при расчете доли денежного довольствия.

В 2025 году пенсии военнослужащим повысили на 7,6%, пишет «Радиоточка НСН».

