Минпросвещения определило список школьных предметов на новый учебный год
Минпросвещения определило перечень обязательных предметов для школ на 2026/27 учебный год. Об этом рассказал РИА Новости эксперт министерства, глава Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.
По его словам, базовый набор обязательных школьных предметов сохранится на всех уровнях образования, остальные дисциплины распределили по уровням с учетом возраста и нагрузки обучающихся.
Так, в начальной школе стали обязательными для изучения русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, а также изобразительное искусство, музыка, труд (технология), физкультура. В 5-9 классах предусмотрено освоение в обязательном порядке русского языка, литературы, иностранного, математики, информатики, истории, обществознания (с 2026 года — только с 9 класса), географии, физики, биологии, химии. Также в список обязательных вошли ИЗО, музыка, труд (технология), физкультура, безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка. При этом образовательную программу для пятых классов дополнит новый учебный предмет — «Духовно-нравственная культура России».
Старшие школьники будут изучать в обязательном порядке русский и иностранный языки, литературу, математику, информатику, историю, обществознание, географию, физику, биологию, химию, безопасность жизнедеятельности, НВП и физкультуру. Родной язык, родную литературу и второй иностранный могут включить в учебный план по заявлению родителей и при наличии соответствующих условий в школе.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что планов отменять домашние задания для школьников нет.
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